Зеленский пригрозил ЕС судом из-за зерна

Глава Украины обратился к саммиту "Инициативы трех морей".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судебным разбирательством в случае продления ограничений на импорт украинской агропромышленной продукции. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем видеообращении к саммиту стран-участниц "Инициативы трех морей".

Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна! сли нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что власти в Киеве "спокойно смотрят" на то, как украинское зерно становится "источником неплохого заработка" для ряда европейских государств. Однако он отдельно обратился к членам Европейской комиссии, отметив, что основной региона остается свободная конкуренция и "выполнение обещаний". Владимир Зеленский рассказал, что хотя украинские представители не мешают конкуренции, но они не могут спокойно смотреть на то, как нарушаются данные Киеву обещания. Речь идет, в частности, о Соглашении по ассоциации между ЕС и Украиной.

Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении.

Фото и видео: YouTube /Офіс Президента України