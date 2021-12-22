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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Сегодня, 7:09
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории

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Глава Украины рассказал росте цен на газ в Европе.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории из-за роста стоимости на энергетические носители и конкретно на газ. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем очередном видеообращении к народу. Политик напомнил о том, что цена на голубое топливо в европейском регионе уже сейчас поднялась выше 3300 долларов за каждую тысячу кубометров. Лидер страны добавил, что в текущих условиях Киев пытается сделать все необходимое ради того, чтобы справиться с подготовкой к отопительному сезону.

А он (зимний период.) действительно будет самым сложным в нашей истории.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".

Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, газ, европа, зима, отопительный сезон, рост цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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