Глава МИД ЕС сообщил о темах, которые представил Андрей Сибига в Люксембурге.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что украинский министр по внешней политики Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран-членов Евросоюза "некоторые элементы" так называемого "плана победы", который лидер киевского режима Владимир Зеленский намерен представить западным лидерам позже. Известно, что заседание пройдет в рамках саммита, намеченного на 17-18 октября 2024 года. Соответствующей информацией с журналистами иностранный дипломат поделился по результатам проведенного в Люксембурге заседания Совета МИД ЕС.

Министр Сибига представил министрам некоторые элементы "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить на предстоящем саммите Евросовета. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что в июле текущего года российский президент Владимир Путин заявлял общественности о том, что режим прекращения огня на Украине невозможно достичь без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Глава государства подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы киевский режим воспользовался ситуацией для улучшения своего положения и восстановления сил.

Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории ЕС.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias