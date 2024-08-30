Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории ЕС

Глава МИД ЕС напомнил о подготовке военнослужащих ВСУ в странах ЕС.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель дал обещание расширить подготовку украинских военнослужащих на территории Евросоюза сверх уже обученных 60 тысяч человек. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Также иностранный специалист заметил, что тема отправки военных инструкторов для поддержки армии киевского режима в конфликте с Москвой не поднимается.

Мы будем обсуждать, как расширить подготовку украинских военных. Цель была подготовить 60 тыс., мы ее повысим, и я позже расскажу насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС к концу августа поставил ВСУ 700 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Фото и видео: European Commission