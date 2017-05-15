Глава МИД ЕС напомнил о военной поддержке киевского режима.

Европейский союз к концу августа 2024 года поставил киевскому режиму 700 тысяч боевых снарядов с калибром 155-миллиметров вместо обещанного к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии второго дня заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе.

Мы сейчас на уровне примерно 700 тыс. снарядов калибра 155 мм. Мы еще не на целевом показателе, но мы наращиваем наши возможности. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что "целевой показатель" был озвучен коллективным Брюсселем и Жозепом Боррелем весной 2023 года. Фактор предполагал передачу ВСУ с марта 2023 года по конец февраля 2024 года одного миллиона снарядов.

Боррель: отправка на Украину европейских инструкторов не на повестке дня ЕС.

Фото и видео: European Commission