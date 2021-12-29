Киев захотел обойти кризис с помощью закона о дифференцированной рентной плате за добычу природного газа

Механика законопроекта базируется на местном аналоге российского налога на добычу полезных ископаемых.

Верховная рада получила правительственный законопроект о введении дифференцированной рентной платы за добычу природного газа. Данный законопроект может вступить в силу уже с 1 марта. Об этом пишут РИА Новости.

Киев начнет применять механизм, который базируется на местном аналоге российского налога на добычу полезных ископаемых. Только на Украине его назовут дифференцированной рентной платой. Раньше показатель был фиксированным. Теперь его будут устанавливать в зависимости от уровня большей из трех величин: средней стоимости импортного природного газа, цене газа на хабе Trading Hub Europe и на котировках украинских товарных бирж.

Украинское правительство планирует в пять раз увеличить сбор ренты за добычу природного газа по сравнению с текущим годовым показателем. В бюджет страны до конца года должно поступить 239 млрд гривен, что составляет более 18% от общего объема плановых доходов государственного бюджета в 2022 году.

Ранее мы сообщили, что Зеленский заявил о намерении в "любом формате" провести переговоры с Путиным.

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