Зеленский заявил о намерении в "любом формате" провести переговоры с Путиным

Украинский лидер готов к прямому диалогу с Путиным. Однако, он уверен, что Москва не станет вести переговоры, несмотря на публичные заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в "любом формате" провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщило издание РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что "дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров". Украинский лидер готов к прямому диалогу с Путиным. Однако, он уверен, что Москва не станет вести переговоры, несмотря на публичные заявления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва несколько раз получала такие предложения, но украинская сторона каждый раз не отвечала на вопрос о том, зачем нужна такая встреча. В беседе с журналистами "Интерфакса", представитель Кремля упомянул, что Киев готов говорить "только про Донбасс".

Ранее мы сообщили, что Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе по Азовскому морю.

Фото: сайт президента Украины