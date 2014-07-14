Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области

Президент Украины надеется на бессрочное продление соглашения.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил расширить зерновую сделку на морские порты Николаевской области. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к участникам саммита G20 ("Большой двадцатки"), проводимом на острове Бали в Индонезии. Политик добавил, что его страна выступает за бессрочное продление международного продовольственного соглашения. Лидер Украины уточнил, что государство уже экспортировало свыше десяти миллионов тонн сельскохозяйственной продукции и способна еще больше увеличить поставки на ежемесячной основе.

Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что сейчас украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

