Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Президент Украины призвал вернуть в страну мирных жителей и детей.

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите G20 ("Большой двадцатки"), организованного на острове Бали в Индонезии, заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех". Соответствующей информацией глава государства поделился с коллегами в ходе своего видеообращения. Политик отметил, что говорит о единственном возможном условии. Спикер отметил, что в этот перечень должны войти и мирные жители, которые выехали на территорию РФ, а также несовершеннолетние граждане страны, которых в киевском режиме считают "перемещенными лицами".

Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников - "всех на всех". Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что обмены военнопленными между Украиной и Россией проводятся по заранее согласованным сторонами спискам.Омбудсмены Донецкой и Луганской народных республик кпоминали прессе о том, что подобная работа ведется в постоянном режиме. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин после одного из обменов говорил о том, что работа над списками идет непросто из-за того, что украинская сторона заинтересована в выдаче наиболее медийных личностей. По мнению Пушилина, это условие существенно тормозит договорный процесс между РФ и Украиной.

Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України