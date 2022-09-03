Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры

Лидер страны рассказал о производственных преимуществах.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагает создать на территории страны крупные аграрные кластеры по переработке сельскохозяйственной продукции. Политик считает Украину идеальной локацией для реализации этой задачи и размещения любых перерабатывающих производств, начиная от отрасли деревообработки и заканчивая машиностроением. С соответствующей инициативой глава государства выступил в рамках итальянского международного экономического форума "Амброзетти" .

Украина - уже один из наибольших в мире производителей агрокультуры. Мы можем построить и один из наибольших кластеров агропереработки, <…> сделав местом производства доступных продуктов питания для всего мира. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик напомнил европейским коллегам о том, что на Украине есть значительное количество практически всех ресурсов и ископаемых, начиная от природного газа и заканчивая литием. Также преимуществом страны является быстрая логистика на рынок ЕС и хороший к нему доступ.

Зеленский заявил, что Украина готова нарастить экспорт энергоносителей в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України