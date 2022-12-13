Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины

Глава Украины оценил отказ стран региона замечать конфликт на постсоветском пространстве.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался на то, что некоторые политические лидеры в регионе не обращают внимания на конфликт, который продолжается в постсоветской республике. Политик пояснил иностранцам, что киевский режим ранее предложил собственную "формулу мира", направленное на мирное урегулирование решение украинского кризиса.

К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <...> незаконными аннексиями. И я здесь, чтобы все могли взглянуть правде в глаза... Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принимает участие президент Сирии Башар Асад, начался в столице Саудовской Аравии Джидде в пятницу 19 мая.

Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров G7.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України