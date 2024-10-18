В Будапеште оценили "план победы" Украины в региональном конфликте.

Так называемый план победы, выдвинутый лидером киевского режима Владимиром Зеленским, приведет к поражению Украины. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик отметил, что украинский президент представил свой военный документ на саммите Европейского союза в Брюсселе, а большинство участников ЕС которого по-прежнему настроено на продолжение конфликта с Москвой. По словам главы национального правительства в Будапеште, Венгрия считает, что ЕС уже сейчас терпит поражение вместе с Украиной.

Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан.

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