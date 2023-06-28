  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:20
72
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан

0 0

Премьер Венгрии оценил требования коллективного Брюсселя к стране.

Руководство Европейской комиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть национальное правительство в Будапеште и назначить на освободившиеся должности собственных наемников, которые выполняли бы все требования коллективного Брюсселя. Такая деятельность означала бы конец венгерской суверенной политики. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. 

Госпожа фон дер Ляйен и председатель Европейской народной партии господин Манфред Вебер заявили, что они хотели бы свергнуть венгерское правительство. Заявили, что им нужно другое правительство.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранец добавил, что уже давно считал, что в Европейском парламенте так думают, потому что для этого "не надо быть лауреатом Нобелевской премии". Виктор Орбан уточнил, что в Венгрии дали понять, что они не готовы выполнять то, что требует Брюссель. Это означает для властей в Будапеште четыре важные вещи: не поставлять вооружение армии киевского режима, не выделять на эти цели средства из государственного бюджета, не впускать на свою территорию мигрантов, а также отказ отменить законы о поддержке семей и детей.

Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, европарламент, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии