Петер Сийярто заметил, что сейчас никто из мировых лидеров не может решить украинский кризис.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе своей недавней рабочей встречи с бывшим американским президентом Дональдом Трампом поделился с политиком результатами поездок в Россию и Китай, организованных в рамках мирных усилий Будапешта по разрешению украинского кризиса. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" на полях Организации Объединенных Наций сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранец напомнил СМИ о том, что Орбан беседовал с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По мнению Петера Сийярто, на геополитической арене сейчас нет ни одного мирового лидера, который был бы способен посадить обе стороны этого регионального конфликта за стол переговоров, а из "будущих лидеров" таковым правительство Венгрии считают именно Дональда Трампа.

Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости