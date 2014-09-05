Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году

Глава МИД Венгрии считает, что позиция Вашингтона изменится с приходом к власти Дональда Трампа.

Президентские выборы в США станут "переломным моментом" в вопросе дипломатического урегулирования регионального конфликта между Киевом и Москвой в том случае, если поеду на них одержит член Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что при таком развитии ситуации мирные переговоры "Россия-Украина" могут начаться уже в 2024 году.

Президентские выборы в США станут переломным моментом в этом отношении. Если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году. Потому что ... позиция США изменится. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто: вторую конференцию по Украине могут провести в этом году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости