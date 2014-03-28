Сийярто: вторую конференцию по Украине могут провести в этом году

По его словам, на этой конференции должна быть представлена Россия.

Вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине могут провести в этом году.. Об этом сообщили глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "РИА Новости".

По его словам, на этой конференции должна быть представлена Россия. Сийярто подчеркнул, что Венгрия приветствует усилия для проведения следующего раунда мирной конференции. Он также отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции.

Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Орбан объяснил визит в Москву поиском мира на Украине и интересами Венгрии.

Видео: Telegram / РИА Новости