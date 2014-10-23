Орбан объяснил визит в Москву поиском мира на Украине и интересами Венгрии

Премьер Венгрии рассказал о темах, которые обсуждал с главой РФ.

Рабочий визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для Будапешта в странах коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Иностранец выступил в шоу по результатам своей рабочей встречи с главой РФ, которая состоялась в Москве накануне. Политики обсудили друг с другом украинский кризис, а затем Орбан отправился в поездку в Азербайджан.

Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить конфликт. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан анонсировал несколько "неожиданных" визитов.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE