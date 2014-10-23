Орбан анонсировал несколько "неожиданных" визитов

Премьер Венгрии объяснил, что поездки держатся в секрете.

Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Иностранец выступил в шоу по результатам своей рабочей встречи с главой РФ, которая состоялась недавно.

У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранец отметил, что данные встречи будут скрываться от общественности до факта его приезда в страну прибытия, как это случилось ранее в ходе его рабочего визита в Москву. Специалист объяснил, что в течение двух дней, разделявших его недавние рабочие поездки в Киев и Москву, он отправил "секретное сообщение" в венгерское министерство по иностранным делам, запросив организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE