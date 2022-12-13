Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров G7

Глава Украины примет участие на встрече саммита, которая пройдет 21 мая.

Укранский президент Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт города Хиросима, на территории которого проводится саммит "Большой семерки" (G7). Информацией о том, что самолет с политиком сел, поделился сам глава государства в социальных сетях. Он пояснил, что примет участие в мероприятии, которое будет посвященно поддержке киевского режима. Речь и дет о встрече, запланированной на 21 мая. Дополнительно лидер Украины проведет ряд двусторонних контактов с лидерами стран-участниц форума.

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В японском внешнеполитическом ведомстве ранее говорили о том, что изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте 2023 года. Позже политик выразил желание лично присутствовать на саммите G7, а затем в Токио приняли это предложение.

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