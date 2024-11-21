В МИД РФ указали на новый документ, который глава Украины планирует представить населению страны.

План стойкости" лидера киевского режима Владимира Зеленского является "очередным набором болезненных фантазий" с целью обеспечить самосохранение у украинской власти. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что люди на Банковой улице в текущий момент не осознают того, что в стране зреет военный путч из-за неудач армии на поле боя, а также растущей усталости местного населения от противостояния с ВС РФ.

Это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского. Собственно говоря, мне кажется, он сам этого не скрывает. Он в парламенте у себя там заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, Владимир Зеленский продолжит заниматься дальнейшим "закручиванием гаек", в чем ему помогает "министерство объединения Украины". В МИД России заметили, что данное ведомство будет заниматься вопросами, по которым лидер Украины "добил своих же граждан".

Захарова: США "скребут по сусекам", собирая деньги на боевые действия на Украине.

Фото и видео: МИД России