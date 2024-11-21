В МИД РФ рассказали о новом пакете помощи Украине от США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене перед приходом в Белый дом нового избранного президента США, республиканца Дональда Трампа "скребет по сусекам", собирая денежные средства для продолжения боевых действий на Украине в 2025 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ на то, что речь может идти о круговой поруке. В МИД РФ добавили, что у семьи Байдена есть материальные интересы на Украине, в которой замечена коррупционная составляющая. Мария Захарова не исключила того, что те средства, которые Вашингтон направляет киевскому режиму большими потоками, в реальности оседают где-то на счетах американских граждан, которые принимают решения о направлении таких объемов военной помощи Владимиру Зеленскому.

Пентагон спешно пытается до инаугурации президента США передать киевскому режиму оставшиеся объемы американской военной помощи. Вашингтон скребет по сусекам, чтобы продлить агонию своих украинских марионеток и обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что факты подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с территории соседнего с Россией государства.

Захарова обвинила Берлин в поставках технологий Украине.

Фото и видео: МИД России