В МИД РФ напомнили о странном заявление от немецкой полиции к гражданам Германии.

Немецкие власти не могут навести порядок у себя в столице, но в то же время продолжают организовывать поставки средств и технологий Вооруженным силам Украины, превращая жизнь на европейском континенте просто в ад. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница напомнила, что власти в Берлине обращают внимание на то, чтобы помогать режиму Владимиру Зеленскому, но при этом они не могут не понимать, к чему приведет продолжение эскалации регионального конфликта.

... Получается, полиция Берлина прекрасно осведомлена, что в Берлине находятся террористические элементы, мало того - они ещё населяют целые районы, но вместо того, чтобы накрыть эти нехорошие места, полиция Берлина почему-то предупреждает только две группы населения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия отстаивает правду и истинные ценности.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik