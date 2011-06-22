Захарова: Россия отстаивает правду и истинные ценности

В МИД России указала на причину, по которой Москва не сдается в противостоянии с Западом.

Москва отстаивает правду, а также истинные ценности, память наших предков, поэтому с данного пути сворачивать государству нельзя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, на повестке властей остается максимальная консолидация общества, народа, сил, возможностей и ресурсов.

На кону не какие-то материальные ценности, на кону не какие-то идеи завоевания, на кону не просто пустые и ненужные чьи-то амбиции. На кону то, что исторически представляло для нашей страны, для нашего народа, для нашей нации, для страны Россия, для цивилизации, наши экзистенциальные ценности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила, какой психологический прием Запад использует на Украине.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik