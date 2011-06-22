Захарова: Россия отстаивает правду и истинные ценности

Москва отстаивает правду, а также истинные ценности, память наших предков, поэтому с данного пути сворачивать государству нельзя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, на повестке властей остается максимальная консолидация общества, народа, сил, возможностей и ресурсов.
На кону не какие-то материальные ценности, на кону не какие-то идеи завоевания, на кону не просто пустые и ненужные чьи-то амбиции. На кону то, что исторически представляло для нашей страны, для нашего народа, для нашей нации, для страны Россия, для цивилизации, наши экзистенциальные ценности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова объяснила, какой психологический прием Запад использует на Украине.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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