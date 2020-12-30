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Захарова объяснила, какой психологический прием Запад использует на Украине

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В МИД РФ напомнили о внутренних проблемах в ЕС и США.

Коллективный Запад использует на Украине логику: не решать проблему, а соглашаться с ней, не называть проблему проблемой. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что адепты либеральных демократий уверены в том, что если, для примера, легализовать наркотические вещества, то в их странах преступлений не будет, всё будет по закону, а количество криминальных эпизодов упадет.

Вообще это звучит чудовищно и абсурдно. Но мы же видим, что происходит. Это способ одурманивания людей, это способ выхода из тупиковых ситуаций. Не решается у них проблема на Украине – можно демократию строить на идеологии эскалации кризиса.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что мир наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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