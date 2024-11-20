В МИД РФ рассказали о том, чего Запад больше не может скрывать.

Мировое большинство наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии, который уже невозможно скрыть перед общественностью. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что проблему политические элиты могут попытаться скрыть исключительно доля собственных граждан, так как они "держат руку на кнопке телевизионных каналов, СМИ и коммуникации. В МИД РФ подчеркнули, что те страны, которые не блокируют альтернативные источники информации и свободную точку зрения, уже поняли, что эксперименты коллективного Запада "обратились кроваво".

У них нет тормозов, поэтому надо говорить не о расколе Запада, это все вторично. Надо говорить о том, что сама идеология гнилая... Те, кто ее придумывал, - это люди с расколотым сознание, расколотыми мозгами, это больные люди, которые исповедуют чудовищную философию разрушения, которые готовы идти на все ради своих маниакальных идей и мыслей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что коллективный Запад не может признать своего поражения, так как не привык к такому исходу. В МИД РФ полагают, что элиты недружественных государств обычно сидят сразу на двух стульях, могут оборачиваться разными ликами, менять маски, переобуваться, как это происходило во Вторую мировую войну. По мнению чиновницы, они просто наблюдали за тем, такая из сторон возьмет верх в конфликте.

Захарова: ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ будет разрушительным.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik