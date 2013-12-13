Захарова назвала Германию неблагодарной

В МИД РФ прокомментировали внутриполитические сложности Берлина после распада "Светофора".

Германия отплатила России "черной неблагодарностью" в виде поставок оружия армии киевского режима, из которого сейчас Вооруженные силы Украины убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что Берлин также способствует росту фашизма и нацизма на украинской земле.

Немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа. За это они оплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма в Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в марте 1990 года в Восточной Германии впервые состоялись свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место на них заняли Христианские демократы. В августе того же года удалось заключить договор об объединении ГДР и ФРГ, а само объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - зафиксировано третьего октября. В сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также Советского Союза, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании. Он определили внешнеполитические условия объединения страны. Мария захарова заметила, что Германия сейчас считает своими международными союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения. В том числе речь идет о Лондоне и Париже.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik