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Захарова назвала Германию неблагодарной

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В МИД РФ прокомментировали внутриполитические сложности Берлина после распада "Светофора".

Германия отплатила России "черной неблагодарностью" в виде поставок оружия армии киевского режима, из которого сейчас Вооруженные силы Украины убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться.  Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что Берлин также способствует росту фашизма и нацизма на украинской земле.

Немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа. За это они оплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма в Украине.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в марте 1990 года в Восточной Германии впервые состоялись свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место на них заняли Христианские демократы. В августе того же года удалось заключить договор об объединении ГДР и ФРГ, а само объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - зафиксировано третьего октября. В сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также Советского Союза, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании. Он определили внешнеполитические условия объединения страны. Мария захарова заметила, что  Германия сейчас считает своими международными союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения. В том числе речь идет о Лондоне и Париже.

Захарова рассказала, почему СМИ США солгали о разговоре Трампа с Путиным.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: германия, мария захарова, мид, светофор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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