Захарова рассказала, почему СМИ США солгали о разговоре Трампа с Путиным

В МИД России напомнили о попытке саботажа западной прессы после победы Дональда Трампа на выборах.

В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, почему американские СМИ солгали о телефонном разговоре республиканца Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Марии Захаровой, NYT напечатала редакционную статью, которая прямо говорит о необходимости саботажа всего, что будет делать команда нового избранного лидера Белого дома. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Прямой призыв и инструкция по саботажу: республиканцы должны следить за обещаниями Трампа и ежедневно сверять их с конкретными действиями. Саботаж был продекларирован частью ультралиберальной прослойки в США в качестве ежедневного труда.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, второе обращение от масс-медиа адресовано тем, кто голосовал против кандидатуры Дональда Трампа. Оно заключается в том, что населению "необходимо продолжать борьбу".

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik