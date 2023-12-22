По его словам, европейские страны должны быть в безопасности от России в военном отношении.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России. Об этом он заявил в рамках конференции "Народ и оборона".

По словам украинского лидера, европейские страны должны быть в безопасности от России в военном отношении. Зеленский заявил, что Москва "ведет гибридную войну против значительной части Европы".

Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский в обращении к украинцам призвал их выбрать между отъездом и службой.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official