Глава Украины выступил с новогодним обращением.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в праздничном обращении к украинским гражданам призвал их выбрать между отъездом и службой в армии. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях главы государства и его администрации. По мнению политика, в будущем каждому украинцу предстоит сделать выбор: получить ли статус беженца или исполнить свой долг перед сраной.

Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее украинский министр по обороне Рустем Умеров говорил о том, что он хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По мнению чиновника, официальное приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом граждане Украины, находящиеся в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель профильного ведомства Илларион Павлюк уточнил прессе, что речь ведется о рекрутинге и необходимости киевских властей донести до украинцев га границей о том, как важно им присоединиться к армии.

Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України