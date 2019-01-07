Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год

Глава Украины рассказал о встрече с руководителями разведки и главкома страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает в очередном видеообращении к нации о том, что ему все-таки представили план боевых действий на 2024 год. Ранее вероятное отсутствие этого документа вызвало общественную критику в стране. Во время вечернего заявления президент выслушал доклады местных специалистов об "общих военно-политических ожиданиях". В частности, в мероприятии принимали участие сотрудники главкома, разведки. Однако политик не стал пояснять, в чем заключались ожидания от встречи. Однако он добавил, что промышленность готовится изготовить большое количество вооружения. Власти Украины якобы имеют "четкий график международной работы" на январь.

Был представлен план действий на 2024 год. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что а конце ноября глава политической фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отмечал, что ни у кого в стране нет плана военных действий на следующий год. Позже украинский министр по обороне Рустем Умеров сообщал прессе, что на самом деле такой план у профильного ведомства все-таки есть.



Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України