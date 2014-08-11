Зеленский поговорил с Орбаном на инаугурации Милея

Официальных комментариев с обеих сторон о переговорах пока не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Кадры их разговора опубликовали на YouTube-канале аргентинского сената.

После интервью местным СМИ Зеленский начал разговор с Орбаном. Политики что-то активно обсуждали, однако тема дискуссии осталась неизвестной. Официальных комментариев с обеих сторон о переговорах пока не поступало. На днях стало известно, что Орбан предложил не выносить вопрос начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. Он объяснил это тем, что согласия среди стран-членов по данному вопросу не будет.

Ранее Зеленский заявил, что с наступлением зимы началась новая фаза конфликта с Россией.

Видео: YouTube / Senado Argentina