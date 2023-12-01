Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Глава Украины оценил события регионального кризиса.

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, в настоящее время началась новая фаза регионального конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью с журналистами иностранного информационного агентства The Associated Press. Политик пояснил, что на текущий момент не может быть удовлетворен ходом кризиса, но при этом и не будет "сильно жаловаться".

Противостояние с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский перешел к созданию обороны от Донбасса до Западной Украины.

Фото и видео: apnews.com