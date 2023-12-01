Зеленский перешел к созданию обороны от Донбасса до Западной Украины

Глава Украины сообщил о фортификации в стране.

В собственном Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении киевского режима построить оборонительные сооружения, которые будут начинаться от Донбасса и заканчиваться в западной части страны. Глава государства отметил, что экспертами обсуждалось строительство укреплений, расположенных на ключевых оборонительных линиях, включая такие направления как Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское, а также вдоль государственной границы с Россией и Белоруссией. Также поднимались вопросы, связанные с дальнейшей макрофинансовой поддержкой ВСУ и координации шагов в преддверии значимых международных событий.

После моих визитов на передовую я проинформировал премьер-министра о приоритетных оборонных потребностях Украины в укреплении наших воинов и нашего небесного щита. Владимир Зеленский, президент Украины

Дополнительно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политик поблагодарил главу британского правительства за постоянную военную помощь Украине со стороны Лондона.

Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України