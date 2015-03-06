Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Глава Украины рассказал о том, что территории должны возвращаться с людьми.

Вернуть Донбасс для киевского режима будет даже труднее, чем Крым. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами на мероприятии, организованного в городе Николаеве в ходе рабочей поездки. Политик пояснил, что международные партнеры упоминали о том, что Киеву будет очень сложно вернуть под свой контроль полуостров, а также Донбасс. Однако Владимир Зеленский пояснил, что территории возвращаются не одни, а с населением, поэтому если люди не захотят, то Украине будет "очень-очень сложно".

Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что... десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись.... Если люди не хотят - будет очень сложно Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский засомневался во вступлении Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України