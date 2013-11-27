Зеленский засомневался во вступлении Украины в НАТО

Глава Украины рассказал о стремлении властей обеспечить нацбезопасность.

Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что киевский режим когда-то вступит в НАТО. Инцидент попал на запись журналистов с мероприятия, на котором глава государства общался со студентами. Событие состоялось в рамках рабочей поездки политика в город Николаев. По словам высокопоставленного гостя, вопросы национальной безопасности страны остаются приоритетными. Однако власти не могут точно ответить на вопрос о том, станет ли Украина членом Североатлантического военного альянса. Владимир Зеленский подчеркнул, что республика идет к стандартам НАТО и власти должны сделать все для того, чтобы "безопасность была на высшем уровне".

Как оно будет, мы точно не знаем. (...) Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но... Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official