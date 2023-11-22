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Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

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По словам украинского лидера, он готов выслушать его шаги в формуле мирного урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с экс-президентом США ДональдонмТрампом его мирный план. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам украинского лидера, он готов поговорить с Трампом и выслушать его шаги в формуле мирного урегулирования конфликта. Зеленский подчеркнул, что бывший глава Белого дома может поделиться с ним своим планом. При этом президент Украины не считает, что любая инициатива, которая основана на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, может считаться мирным планом.

Ранее Зеленский назвал сроки операции "Майдан-3".

Видео: YouTube / Fox News

Теги: владимир зеленский, дональд трамп, мирный план, президент украины, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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