Глава Украины заметил, что для безопасности страна построила фортификационные сооружения на границе.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск с территории Донбасса для получения Украиной от американской администрации при президенте-республиканйе Дональде Трампе гарантий безопасности. Такой комментарий глава государства сделал в интервью для западной газеты Monde. Ранее политический деятель заметил, что США ставят вывод армии киевского режима из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине собственных гарантий безопасности.

Наши фортификационные сооружения являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности… на другие гарантии безопасности. Владимир Зеленский, глава Украины

Москва не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского регионального кризиса, опираясь на понимания, достигнутые лидерами РФ и США Владимиром Путины и Дональдом Трампом на двустороннем саммите на Аляске. В том числе речь шла об устранении первопричин кризиса в виде угроз национальной безопасности России.

