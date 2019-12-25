Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность

Стороны подняли вопрос введения санкций против РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом энергетическую безопасность страны. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Украина-24". Глава государства рассказал, что на встрече в Белом доме обсуждались гарантии из-за реализации проекта "Северный поток-2".

Есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны. Владимир Зеленский, президент Украины

В Киеве уточнили, что Вашингтон готов вести против РФ санкционную политику, если будут нарушаться украинские права и энергетическая безопасность.

Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом в Вашингтоне.

Фото: YouTube / Українська правда