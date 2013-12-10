Зеленский: некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят видеть Украину в альянсе

Глава Украины рассказал о том, что Киев должен был получить членство в НАТО за 15 лет до начала регионального конфликта с Россией.

Некоторые страны Североатлантического военного альянса так боятся Россию, что не хотят видеть Украину в составе Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для американского издания The Wall Street Journal. Политик добавил, что если киевский режим не получил конкретных обещаний по вступлению в блок после завершения вооруженного регионального конфликта на летнем саммите в Вильнюсе, то в этом случае украинская делегация не нужна на данном мероприятии. Он призвал стран-участниц НАТО определиться с перспективами принятия Украины в свой состав. Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о гарантиях, а не непосредственном получении членства.

Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в Альянсе. Если нас не видят и не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, Украине нечего делать на этом саммите... Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский полагает, что Украину надо было принять в состав НАТО за 15 лет до начала кризиса в регионе. Он призвал Запад назвать количество жизней украинцев, которые стоят одной фразы на Вильнюсском саммите.

Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия.

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