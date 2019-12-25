Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО

Глава Украины рассказал о том, что страна пытается закрыть дефицит ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский не получил согласия или положительного ответа от властей Израиля на поставку киевскому режиму систем противовоздушной обороны. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами в ходе брифинга в столице, созванного по завершению встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Не получил пока позитивную реакцию от Израиля. Мы начали эти переговоры и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T - это что касается немецких партнёров. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик пояснил, что украинские власти ожидают несколько систем, однако до сих пор чиновники пока что не получили ни одной из них. Аналогичная ситуация складывается с американскими поставками. Они помогут частично закрыть вопрос с дефицитом ПВО. По проблеме Киев намерен работать с коллегами из ФРГ, Италии и Франции.

Зеленский приехал в Изюм.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України