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Зеленский приехал в Изюм

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Президент Украины встретился в городе с военнослужащими.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Украинский лидер встретился в Изюме с военнослужащими. Также в город прибыли руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Анна Маля и командующий сухопутных войск Александр Сырский.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области.

Видео: Telegram / ДВ

Теги: визит, владимир зеленский, изюм, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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