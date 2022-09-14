Зеленский приехал в Изюм

Президент Украины встретился в городе с военнослужащими.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Украинский лидер встретился в Изюме с военнослужащими. Также в город прибыли руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Анна Маля и командующий сухопутных войск Александр Сырский.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области.

Видео: Telegram / ДВ