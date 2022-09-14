Минобороны РФ: ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области

Также были уничтожены более 10 единиц военной техники.

Вооруженные силы России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск российские военные нанесли огневые удары по живой силе и военной технике двух механизированных бригад украинских войск. В результате ударов были уничтожены более 10 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили украинский Ми-8 в Херсонской области.

Видео: Минобороны России