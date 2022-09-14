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Минобороны РФ: российские военные сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

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На его борту находилась диверсионно-разведывательная группа.

Истребительная авиация ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет обнаружили в районе Кинбурнской косы. На его борту находилась диверсионно-разведывательная группа. Конашенков добавил, что российские средва ПВО сбили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Максима Горького, Украинка и Светлое, а также ракету "Точка-У" в районе Александровки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, игорь конашенков, ми-8, минобороны россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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