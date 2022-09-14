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Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

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Также российские военные уничтожили украинскую боевую машину РСЗО "Ураган".

Вооруженные силы России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Северска, Райгородка (оба - ДНР), Харькова и Изюма. Также российские военные уничтожили украинскую боевую машину РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склад вооружения
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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