Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Также российские военные уничтожили украинскую боевую машину РСЗО "Ураган".

Вооруженные силы России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Северска, Райгородка (оба - ДНР), Харькова и Изюма. Также российские военные уничтожили украинскую боевую машину РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС.

Видео: Минобороны России