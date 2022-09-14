Минобороны показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС

С помощью ракет "Вихрь" экипажи Ка-52 уничтожили наступающие силы противника.

Минобороны показало видео поражения десанта украинских войск в районе Запорожской АЭС экипажами вертолетов Ка-52.

Военнослужащие сил специальных операций ВСУ пытались пересечь реку Днепр. Эту попытку пресекла группа ударных вертолетов. С помощью ракет "Вихрь" экипажи Ка-52 уничтожили наступающие силы противника в районе ЗАЭС.

В военном ведомстве отметили, что группа обнаружила баржу с украинскими военнослужащими на удалении 15 км. По объекту были выпущены две ракеты.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер".

Видео: Минобороны России