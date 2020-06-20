Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

"Искандеры" относятся к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ОТРК "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выполнение боевых действий комплексом в ночное время. Расчеты наносят огневые удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что "Искандеры" относятся к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты комплекса может уничтожить практически любую цель противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России