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Минобороны РФ: российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов ВСУ

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Также российские ПВО сбили шесть беспилотников.

Вооруженные силы России уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Павловка, Темировка, Новополь (ДНР), Великое Артаково и Оленовка. Также Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили шесть беспилотников в районах населенных пунктов Барвинок, Петровка, Киселевка, Каменское, Зализничное и Владимировка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили 12 украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, склады
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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