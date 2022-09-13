ВС России уничтожили 12 украинских пунктов управления

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ в ходе СВО.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали 47 артиллерийских боевых подразделений ВСУ, а также 12 пунктов управления украинских войск в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Поражена живая сила противника и техника в 152-х районах. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 13 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

…В районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригорьевка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также поражены пять украинских складов с боеприпасами и оружием, находящиеся на территориях ДНР, в Николаевской области и Запорожье.

ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом.

Фото и видео: Минобороны России