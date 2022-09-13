ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации вертолета и дронов ВСУ.

Воздушно-космические силы России уничтожили в районе города Очакова, расположенного в Николаевской области, вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-лейтенанта РФ, за последние сутки ликвидированы шесть беспилотников, которые находились в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях, а также над территорией Донецкой народной республики. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции средства противовоздушной системы сбили 154 вертолета противника.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов ВСУ в Херсонской области. ВКС уничтожили более 800 боевиков в пунктах дислокации на Украине.

Фото и видео: Минобороны России