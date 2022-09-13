ВКС уничтожили более 800 боевиков в пунктах дислокации на Украине

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации целей в ходе СВО на Украине.

Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции за последние сутки при помощи высокоточного оружия уничтожили более 800 украинских боевиков и иностранных наемников в пунктах их временной дислокации. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что ликвидированы центры подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады, расположенные в районах Славянска и Константиновки, а также пункт размещения 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады у Курдюмовки. В Минобороны пояснили, что поражены цели в 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожья, 14-й механизированной бригады около Харькова.

Минобороны показало кадры боевой работы установок "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России